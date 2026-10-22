Фронт 22 октября приносит Киеву только плохие новости. Минобороны отчиталось об освобождении Юльевки на запорожском направлении, военкоры пишут об угрозе окружения ВСУ под Омельником, а военный эксперт Дандыкин заявил: у украинской армии закончились ракет Обстановка на фронте продолжает ….
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