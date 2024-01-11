Политолог Бортник назвал положение Байдена политической ловушкой

Что бы ни говорил президент Соединенных Штатов Джо Байден, его слова о конфликте Москвы и Киева идут на пользу Республиканской партии, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
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