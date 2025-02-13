В Европе производство авто упало до минимума

Производство автомобилей в Европе снизилось до многолетних минимумов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб, самая сильная просадка получилась у Словакии — сразу на 201 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии