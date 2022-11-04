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Сорокин одержал 4-ю победу подряд, отразив 32 броска «Сент-Луиса» из 34. У него 93,6% сэйвов в сезоне

Илья Сорокин одержал 4-ю победу подряд, отразив 32 броска «Сент-Луиса» из 34. Вратарь «Айлендерс» был признан второй звездой регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:2).

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