Свыше 1,8 млн кв. м недвижимости построят для программы реновации в рамках проектов КРТ

В 2023 году город принял решение о реализации 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых планируют возвести в том числе свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья для программы реновации.
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