Юрист Виноградов: вкладчикам с доходом более 130 тыс. придется уплатить налог

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил, что россиянам, которые имеют несколько вкладов в банке с доходом более 130 тысяч рублей, придется заплатить налог с указанной суммы, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Прайм".