11 лет госперевороту на Украине: основные факты

Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших.