11 лет госперевороту на Украине: основные факты

Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии