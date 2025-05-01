В Вашингтоне осознают, что президент Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине. Соответствующее заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, информирует РИА Новости.
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