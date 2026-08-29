В Алтайском крае диспансеризацию прошли уже более полумиллиона человек

Пройти диспансеризацию жители Алтайского края могут в поликлинике по месту прикрепления Более 525 тысяч жителей Алтайского края прошли первый этап диспансеризации за семь месяцев 2026 года.
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