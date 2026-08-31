Травма в 19 лет, 12-летний роман с женатым и гибель мужа: резкие правила и личная драма Аллы Сигаловой

Алла Сигалова давно приучила публикой к тому, что не намерена подстраиваться под чужие ожидания. Каким бы ни был поворот её судьбы — будь то тяжелая травма на взлете балетной карьеры, громкие дискуссии вокруг педагогической жесткости или глубокая личная трагедия, — она сохраняет сшибающую с ног энергию и редкое умение говорить правду прямо в лицо.