Диетолог Ямилова назвала «полезные продукты», которые мешают худеть

Смузи, некоторые готовые завтраки и обезжиренные продукты могут мешать снижению веса, несмотря на репутацию полезной еды, рассказала ИА PrimaMedia главный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова.
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