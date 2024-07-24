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Царьград

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Ключевые игроки уже договорились, с планом знакомят постепенно. Как будут "убирать" Зеленского

Ключевые игроки уже договорились, с планом знакомят постепенно. Как будут "убирать" Зеленского

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что ключевые игроки на политической арене уже договорились о том, как завершить конфликт с Россией.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
В живых Зе точно не оставят, сделают из него козла отпущения и всех собак на него повесят. Он [Зе] сейчас как смертник в камере, не знает когда и откуда ему прилетит пуля.
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