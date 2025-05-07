Стало известно, каким водителям хотят продавать ОСАГО через Госуслуги

﻿﻿Уже известно, каким водителям хотят продавать страховку ОСАГО через госуслугу. Известно, что к 2025 году многие страховые компании по-прежнему будут отказываться продавать полисы ОСАГО владельцам «проблемных» категорий транспортных средств:такси;Совместное пользование автомобилями;грузовик;Автобус;мотоцикл;Старые автомобили и т.