Сила в правде
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Сила в правде

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Под Харьковом сомкнули кольцо на 460 квадратных километров: 2000 военных, 27 сёл и брошенная техника

Под Харьковом сомкнули кольцо на 460 квадратных километров: 2000 военных, 27 сёл и брошенная техника

Ночью ударили по «Жулянам» перед визитом Уиткоффа и Кушнера. Киев говорит про опасное небо над Россией, Москва — про терроризм.

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