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Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ

Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ

Максим Богодвид/РИА «Новости» Губернатор Александр Беглов заявил, что Санкт-Петербург принял решение о финансовом участии в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов вступить в число участников концессионера.

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