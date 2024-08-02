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Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в специальный Единый центр поддержки Единый центр поддержки для участников специальной военной операции (СВО) продолжает активную работу и предлагает широкий спектр услуг.

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