Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в специальный Единый центр поддержки Единый центр поддержки для участников специальной военной операции (СВО) продолжает активную работу и предлагает широкий спектр услуг.
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