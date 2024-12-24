Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-замглавы МЭР объяснил, чем опасно снижение ключевой ставки

Экс-замглавы МЭР объяснил, чем опасно снижение ключевой ставки

Понижение ключевой ставки сейчас было бы опасным, потому что стимулировало бы разгон инфляции, рассказал бывший заместитель министра экономического развития РФ, заведующий лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

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