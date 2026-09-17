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SPLETNIK

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Памела Андерсон и Даша Жукова среди гостей, жена миллиардера Карли Клосс и Адица Берзения — на подиуме на показе Carolina Herrera

Памела Андерсон и Даша Жукова среди гостей, жена миллиардера Карли Клосс и Адица Берзения — на подиуме на показе Carolina Herrera

В Нью-Йорке в рамках Недели моды прошёл показ Carolina Herrera в честь 45-летия модного дома. Шоу посетила сама 87-летняя основательница модного дома Каролина Эррера, а также Памела Андерсон, Камила Мендес, Алекса Чанг, писательница Фрэн Лебовиц, Марта Стюарт, Мэри Лист, Жасмин Тукс, Эд Вествик с женой Эми Джексон, звезда сериала "Очень странные дела" Наталия Дайер и многие другие.

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