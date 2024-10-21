Все не так просто: диетолог рассказала о пользе и вреде квашеной капусты

Все не так просто: диетолог рассказала о пользе и вреде квашеной капустыКвашеная капуста повышает иммунитет и обладает множеством других полезных свойств, но ошибки в приготовлении этого продукта могут сделать его вредным для здоровья, рассказала диетолог Маргарита Королева радио Sputnik.