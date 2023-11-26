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Магнитные бури 27 ноября 2023 года, какой силы и чем опасны

Магнитные бури 27 ноября 2023 года, какой силы и чем опасны

Магнитные бури 27 ноября 2023 года, какой силы и чем опасны Елена ВайленкоНесмотря на то, что магнитная буря 27 ноября будет несколько слабее, чем в предыдущие выходные дни, все же следует поберечься.

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