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Тренер Устюгова: «Рано или поздно карьера любого спортсмена заканчивается. Даже такого великого, как Сергей»

Иван Брагин , первый тренер олимпийского чемпиона по лыжам Сергея Устюгова, рассказал, что у спортсмена уже несколько предложений о работе.

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