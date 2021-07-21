Необычная история

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Незаконнорожденная королева

Незаконнорожденная королева

Ника Марш Незаконнорожденная королева Леди Сибилле исполнилось пятнадцать, но ее уже воспевали поэты.

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Александр Романченко
"...Леди Сибилле исполнилось пятнадцать, но ее уже воспевали поэты. Прелестная девушка была побочной дочерью английского короля и красавицы из дома Корбетов. Всего у Генриха I оказалось больше двадцати отпрысков, но Сибиллу ожидала исключительная участь – трон Шотландии. Никогда до нее корону в этой стране незаконнорожденная не надевала. ..."

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