Александр РоманченкоНезаконнорожденная королева Ника Марш Незаконнорожденная королева Леди Сибилле исполнилось пятнадцать, но ее уже воспевали поэты.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Леди Сибилле исполнилось пятнадцать, но ее уже воспевали поэты. Прелестная девушка была побочной дочерью английского короля и красавицы из дома Корбетов. Всего у Генриха I оказалось больше двадцати отпрысков, но Сибиллу ожидала исключительная участь – трон Шотландии. Никогда до нее корону в этой стране незаконнорожденная не надевала. ..."Комментировать
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