Региональный саммит и статистка Китая обеспечил рост индексов АТР в понедельник

Два основных события понедельника стимулировали рост рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным Национального бюро статистики Поднебесной, промышленная прибыль в стране выросла на 4,3% в годовом исчислении за первые четыре месяца 2024 года.
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