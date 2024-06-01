В Орле транспортные полицейские задержали местную жительницу за кражу в поезде

Подозреваемой оказалась работница клининга, осуществлявшая уборку вагонов. На официальный сайт железных дорог обратилась жительница города Мценск с заявкой о поиске принадлежащего ей мобильного телефона, оставленного при следовании в поезде сообщением «Москва-Курск».
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