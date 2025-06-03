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Дело не в Стамбуле: каковы истинные цели операции «Паутина»

Дело не в Стамбуле: каковы истинные цели операции «Паутина»

Атака, которую киевский террористический режим устроил накануне встречи в Стамбуле 1 июня, характеризуется множеством людей именно как попытка гарантированно сорвать российско-украинские переговоры или же превратить их в дипломатический скандал с тем же самым конечным результатом.

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