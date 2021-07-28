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Кубок мира. 1/4 финала. Первые партии. Карякин уступил Шенкленду, Карлсен обыграл Бакро, другие результаты

28 июля в Сочи прошли первые партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам. Россиянин Сергей Карякин уступил Сэму Шенкленду из США, Владимир Федосеев разошелся миром с иранцем Амином Табатабаи.

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