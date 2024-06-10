«Вдруг выпадает бумага», — Старостина о том, как случайно на съемках обнаружила, что Заворотнюк скрывает симптомы

В программе «Звезды сошлись» знаменитости поделились личными закадровыми историями, в которых фигурировала Настя Заворотнюк, чтобы разобраться, можно ли было выяснить о ее болезни раньше и замечала ли она сама какие-то симптомы.
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