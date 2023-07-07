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В мире уничтожено все заявленное химическое оружие

В мире уничтожено все заявленное химическое оружие

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после сообщения США о ликвидации остатков химического оружия в пятницу, 7 июля, заявил, что все объявленное химическое вооружение, оставшееся в мире, уничтожено.

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