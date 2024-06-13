Татьяна Буланова рассказала о своем разводе с Владиславом Радимовым

Татьяна Буланова: Сохранение семьи ради детей – полная глупость Известная российская певица и актриса Татьяна Буланова откровенно рассказала о своем разводе с бывшим футболистом Владиславом Радимовым, с которым они прожили в браке целых 9 лет, с 2005 по 2016 год.
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