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Татар-информ

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В селе Новый Кокшан после реставрации открывается училище Ушковых

В селе Новый Кокшан после реставрации открывается училище Ушковых

В селе Новый Кокшан завершилась реставрация здания училища, построенного купцами Ушковыми в XIX веке.

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