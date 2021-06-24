Александр Роджерс: Как справедливорос Суворова в геноциде обвинял

Как многим уже известно, на днях некто Адлер Туркменов, как сейчас модно говорить «активист», сначала снял ролик о недопустимости вывешивания портретов Александра Васильевича Суворова в Карачаево-Черкессии, как (цитата) «палача ногайского народа, ответственного за геноцид», а затем и вовсе добился снятия данного портрета.
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