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Происшествия

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Гражданин Грузии осужден заочно за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на украинской стороне

Гражданин Грузии осужден заочно за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на украинской стороне

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Грузии Харамишвили Торнике.

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