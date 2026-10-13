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«АМТ-Груп» и «СёрчИнформ» подтвердили совместимость решений InfoDiode и DLP

«АМТ-Груп» и «СёрчИнформ» подтвердили совместимость решений InfoDiode и DLP

Поставщик систем однонаправленной передачи данных «АМТ-Груп» и компания «СёрчИнформ» подтвердили совместимость своей линейки решений InfoDiode и системы защиты от утечек информации (DLP) «СёрчИнформ КИБ».

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