Экзитпол показал 87,6% у Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.Главное за сегодня к этому часу собрали в вечернем дайджесте:Правительство РФ выделило из своего резервного фонда 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП в Черном море;Два человека погибли, еще семь пострадали в ДТП … .