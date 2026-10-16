«Россети» завершают работы, необходимые для прохождения отопительного сезона. Ремонтная кампания проходит в сложных условиях на фоне необходимости обеспечения дополнительных мер безопасности энергообъектов и сотрудников, однако все необходимое будет выполнено в соответствии с согласованными графиками.
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