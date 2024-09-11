Британские военные не могут полноценно учиться на полигонах из-за украинцев

Британские солдаты не могут полноценно учиться на полигонах из-за постоянного обучения на них украинских боевиков, сообщает Рен ТВ со ссылкой на отчёт Национального финансово-контрольного управления ВеликобританииПо информации телеканала, это может привести к снижению уровня подготовки военных Великобритании .