Банк России 16 октября покажет новые банкноты в 1 и 5 тысяч рублей

Банк России анонсировал презентацию обновленных банкнот номиналами в 1 и 5 тысяч рублей.В пресс-службе регулятора сообщили, что в конференции примут участие зампредседателя Банка России Сергей Белов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук.