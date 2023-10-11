Банк России 16 октября покажет новые банкноты в 1 и 5 тысяч рублей

Банк России анонсировал презентацию обновленных банкнот номиналами в 1 и 5 тысяч рублей.В пресс-службе регулятора сообщили, что в конференции примут участие зампредседателя Банка России Сергей Белов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
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