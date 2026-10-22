В пятницу, 23 октября, во Владимире ожидается переменная облачность без осадков и дневная температура от +8 до +13 градусов, а к ночи на дорогах может образоваться ледяная корка.
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