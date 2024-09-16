Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Шаповалов покинул топ-100

PIF ATP Rankings Положение на 16 сентября 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 11180 2 (2) Александр Зверев (Германия) 7075 3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 6690 4 (4) Новак Джокович (Сербия) 5560 5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5475 6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4645 7 (7) Тэйлор Фриц (США) 4060 8 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 4060 9 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 4010 10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3965 11 (11) Алекс де Минаур (Австралия) 3655 23 (23) Карен Хачанов (Россия) 1930 40 (36) Мариано Навоне (Аргентина) 1278 56 (56) Роман Сафиуллин (Россия) 915 61 (61) Павел Котов (Россия) 864 75 (87) Кристофер О’Коннелл (Австралия) 720 81 (77) Ринки Хиджиката (Австралия) 681 91 (108) Федерико Кория (Аргентина) 606 98 (78) Кентен Алис (Франция) 578 101 (100) Денис Шаповалов (Канада) 560 115 (117) Аслан Карацев (Россия) 508 154 (154) Рафаэль Надаль (Испания) 380 .
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