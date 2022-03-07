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Древние убежища от звезды Апокалипсиса в пустыне Сахара

Древние убежища от звезды Апокалипсиса в пустыне Сахара

Пророчества и Предсказания   Древние убежища от звезды Апокалипсиса в пустыне Сахара Во многих регионах нашей планеты существуют многочисленные загадочные подземные сооружения непонятного для нас предназначения и неизвестно для чего построенные.

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