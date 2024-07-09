Врач-диетолог рассказала о норме шоколада в день

И болезнях, при которых лучше отказаться от этого лакомства Врач-диетолог Яна Картаева рассказала, какое количество шоколада можно употреблять в день и стоит ли полностью отказаться от этого продукта, передает «Царьград».
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