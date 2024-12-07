В алтайском райцентре не успели вовремя заменить водопровод из-за грунтовых вод

Работы проводят так, чтобы не избежать массового отключения воды у жителей Минстрой Алтайского края контролирует замену водопровода в селе Михайловское, где высокий уровень грунтовых вод не позволил завершить работы по прокладке новой магистрали к 30 ноября.
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