На бульваре Дечебала благоустраивают зеленую зону

Мэрия муниципия Кишинев проводит последние работы по обустройству зеленой зоны в рамках проекта реабилитации и модернизации сквера, расположенного на пересечении бульвара Дечебала и улицы Сармизегетуза в столичном секторе Ботаника.
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