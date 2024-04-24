На территории парка «Россия – Моя история» в Твери высадили крымскую сосну

В мультимедийном парке «Россия – Моя история» прошёл проектный интенсив-форум «О! Идея», объединивший 200 школьников в возрасте от 12 до 18 лет, студентов-наставников, социальных педагогов и педагогов-психологов школ Твери и Верхневолжья.
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