На территории парка «Россия – Моя история» в Твери высадили крымскую сосну

В мультимедийном парке «Россия – Моя история» прошёл проектный интенсив-форум «О! Идея», объединивший 200 школьников в возрасте от 12 до 18 лет, студентов-наставников, социальных педагогов и педагогов-психологов школ Твери и Верхневолжья.