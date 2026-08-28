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Аромат болезни: какие секреты о вашем здоровье рассказывает запах пота

Аромат болезни: какие секреты о вашем здоровье рассказывает запах пота

Обычно мы маскируем запах тела с помощью дезодорантов и душа — и редко задумываемся о том, что он может быть важным сигналом организма.

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