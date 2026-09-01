Специалист Санина: работники могут выйти из отпуска досрочно по своему желанию

Российские работники могут по своему желанию выйти из отпуска досрочно. Однако на это должен согласиться руководитель – в этом случае ничего не мешает сотруднику приступить к работе раньше срока, отметила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.
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