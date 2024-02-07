Совершенно новый форм-фактор для iPhone. Apple уже работает над складным смартфоном

Компания Apple, как сообщается, всё же работает над складной версией iPhone. создано DALL-E Ресурс The Information говорит, что Apple уже тестирует различные прототипы, но это пока не говорит о том, что складной iPhone выйдет в ближайшее время.
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