Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву, передает корреспондент ТАСС из столичного аэропорта Внуково, где совершил посадку спецборт с американскими переговорщиками.
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