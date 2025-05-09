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test mazurok

1 подписчик
🚩 В эти минуты военнослужащие Почётного караула вносят на Красную площадь

🚩 В эти минуты военнослужащие Почётного караула вносят на Красную площадь Государственный флаг Российской Федерации и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии.

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