🚩 В эти минуты военнослужащие Почётного караула вносят на Красную площадь Государственный флаг Российской Федерации и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии.
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🚩 В эти минуты военнослужащие Почётного караула вносят на Красную площадь Государственный флаг Российской Федерации и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии.