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Вице-премьер Хуснуллин: средства на восстановление территорий республик Донбасса выделяются не в ущерб регионам России

Вице-премьер Хуснуллин: средства на восстановление территорий республик Донбасса выделяются не в ущерб регионам России

Средства на восстановление территорий республик Донбасса выделяются не в ущерб российским регионам. На это указал Марат Хуснуллин, заместитель главы правительства РФ.

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